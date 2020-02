Caso Cadei, scarcerati anche il titolare e la dipendente

MENDRISIO – In relazione alle perquisizioni effettuate nelle filiali del Gruppo Cadei, attivo nella vendita di veicoli multimarca, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale confermano l'avvenuta scarcerazione delle quattro persone fermate il 28.01.2020, in quanto non vi erano più i presupposti giuridici per il mantenimento della detenzione preventiva.

L'inchiesta in ogni caso prosegue e, considerata la mole di documentazione da esaminare e i numerosi atti istruttori da esperire, si invitano tutti coloro che hanno segnalato delle problematiche legate alla fattispecie a pazientare e ad attendere che siano eventualmente gli inquirenti a prendere contatto con loro.