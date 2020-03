Coronavirus, in Svizzera sono vietate le strette di mano

BERNA –La campagna di informazione sul nuovo coronavirus "Così ci proteggiamo" passa dal giallo al rosso. Alle tre regole di igiene vigenti finora, lavarsi accuratamente le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito e in caso di febbre e tosse restare a casa, se ne aggiungono altre tre, che entrano in vigore immediatamente. Rispettandole si può proteggere per quanto possibile sé stessi e gli altri dal contagio del nuovo coronavirus.

Le tre nuove misure introdotte sono:

Gettare il fazzoletto usato in un secchio della spazzatura chiuso.

Evitare le strette di mano.

Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.