"Forte diminuzione del traffico pasquale in Ticino"

BELLINZONA – Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che anche nei prossimi giorni continueranno a essere effettuati controlli su tutto il territorio cantonale, incluse le zone periferiche e turistiche, in particolare sul divieto di assembramento e sulla limitazione di alcuni comportamenti, tra i quali la pratica di sport a rischio infortunio. Questo per evitare di gravare su un sistema sanitario tuttora sotto pressione.

Gli interventi delle forze dell’ordine saranno improntati al dialogo, ma saranno comunque sanzionate tutte quelle azioni contrarie alle indicazioni delle autorità cantonali e federali.

Per quanto riguarda la situazione del traffico pasquale si osserva comunque una forte riduzione dei transiti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I passaggi sull’A2 sono diminuiti del 90% circa, con un calo che raggiunge il 75% per i veicoli immatricolati nell’insieme della Confederazione, escludendo Ticino e Grigioni. Si tratta di un dato in linea con quanto registrato nelle ultime quattro settimane.

Un dato in controtendenza riguarda i veicoli immatricolati in Ticino, la loro presenza sulle strade è infatti raddoppiata nell’ultima settimana e mezza. Attualmente si registra il transito di circa 26'000 veicoli, ossia il 15% in meno rispetto all’ordinario. Stabili i dati sul traffico frontaliero: 80% in meno.

Altri temi trattati in occasione dell’odierna conferenza stampa:

Alla luce degli ultimi sviluppi si conferma la piena operatività del Consiglio di Stato, dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta, di tutti i Dipartimenti e dell’Ufficio del Medico cantonale;

I dati sanitari odierni;

Possibile adeguamento parziale e temporanea del dispositivo ospedaliero Covid-19.