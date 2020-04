"I ristoranti? Non è esclusa una riapertura tra qualche settimana"

BERNA – Quando potranno riaprire ristoranti e locali? Domanda a cui, per ora, nessuna delle autorità sembra poter rispondere chiaramente. In uno sfogo pubblicato su Facebook gli scorsi giorni (vedi articoli suggeriti), il presidente di GastroTicino Massimo Suter ha chiesto rispetto e chiarezza verso il settore. “Diteci – scrive – almeno di che morte dobbiamo morire”.

Segnali incoraggianti, però, arrivano da Berna e dal consigliere federale Guy Parmelin che in un’intervista a “Le Matin Dimanche” non ha escluso che “i ristoranti possano aprire forse tra qualche settimana. La situazione è attentamente studiata dal Consiglio Federale, che prende decisioni di settimana in settimana”.

Guy Parmelin ha parlato anche dei 60 miliardi di aiuti federali prestati alle aziende colpite dalle crisi. “Sono – continua – una cifra enorme e il denaro non cade dal cielo. Non possiamo indebitare eccessivamente la generazione futura.