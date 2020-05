Sconti per i ticinesi per soggiornare e mangiare nel Cantone: ecco il piano per il turismo di DFE, BancaStato e Agenzia Turistica Ticinese

BELLINZONA - Conferenza stampa sul tema turismo oggi a Bellinzona, con Norman Gobbi, Presidente del Consiglio di Stato, Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale di BancaStato e Angelo Trotta, Direttore dell'Agenzia Turistica Ticinese (ATT). Da tempo si parla di aiuti ad un settore importante e toccato in modo importante dal lockout (non ci saranno probabilmente turisti stranieri), e sono state presentate delle misure.

Gobbi: "Vogliamo aiutare i nostri lavoratori nel settore turistico"

"Settimana scorsa abbiamo preannunciato che questi giorni sono quelli del rilancio, con le riaperture anche nell'ambito della ristorazione. E il progetto 'Vivi Ticino' va nella direzione di quelle iniziative volute dal Governo e volte ad aiutare i lavoratori. Il rilancio non passa in maniera univoca da parte dello Stato, è un lavoro di squadra con economia privata e cittadini. aiutandoci il nostro Ticino oltre che bello da vivere e da gustare sarà ancora più forte dopo questa crisi".

Vitta: "Sconti e buoni per i ticinesi"

"Il progetto è stato elaborato in queste settimane. L'obiettivo è quello di riuscire a valorizzare al meglio la stagione estiva alle porte a livello turistico. Sappiamo che avverrà in un periodo particolare, dove le persone saranno meno propense a spostarsi, a lasciare Svizzera e Ticino: dobbiamo valorizzare il nostro territorio, spingendo la popolazione locale a restare qui e gli amici confederati a venire in Ticino. Già la percentuale dei Confederati che veniva qui per le vacanze era alta, il 70%. Ma tanti Cantone vorranno che gli svizzeri passino le ferie da loro, quindi dovremo difendere e se possibile incrementare la nostra clientela".

"Ricordiamoci che il turismo ci fornisce l'11% del PIL, un dato che non va trascurato. Valorizzando al meglio la stagione estiva si farà sì che il settore possa gestire al meglio questo momento difficile. Negli scorsi anni abbiamo lanciato un prodotto di successo chiamato TicinoTicket, rivolto soprattutto ai turisti di oltre Gottardo e grazie a questa esperienza, molto apprezzata, è stato possibile sviluppare dei nuovi prodotti in tempi rapidi (nel periodo di questa crisi). Da qui è nato il progetto approvato dal Consiglio di Stato e dal CdA di Banca Stato che è un partner e condiviso con l'Azienda Turistica Ticinese".

"Vivi il tuo Ticino' andrà dal 22 giugno al 30 settembre ha due prodotti distinti, 'Soggiorno in Ticino' e "Gusta il Ticino', e magari ce ne saranno altri".

"Si rivolgono innanzitutto ai residenti in Ticino, è una campagna mirata per far sì che i ticinesi passino le vacanze nel nostro Cantone. All'offerta di base si aggiungono dei complementi di offerta di BancaStato. Se altri partner volessero aggiungere un tassello a questo prodotto, vi è la possibilità".

"Passiamo a 'Soggiorna in Ticino', rivolto al mercato del pernottamento. I residenti in Ticino che vogliono pernottare in strutture nel Cantone vi sarà uno sconto del 20% sul prezzo di soggiorno. C'è un minimo da spendere di 150 franchi, lo sconto massimo concesso è di 500 franchi. Vorrei attirare l'attenzione sul fatto che per sfruttare l'offerta la prenotazione deve essere fatta presso le strutture, non vogliamo ci siano intermediari che portino via del margine. Vedrete successivamente che per i clienti di BancaStato a questo 20% si aggiungerà un'ulteriore percentuale di sconto, se qualcuno vorrà, come attore privato, potrà farla aumentare. Sarà sempre possibile usufruire di TicinoTicket e a tutte le offerte ad esso collegate: gli sconti valgono per tutte le strutture agganciate a TicinoTicket".

"Invece 'Gusta il tuo Ticino', per tutta la popolazione con un'età uguale o 18 anni sarà donato un Buono gastronomia di 25 franchi che può essere consumato per una cena presso un ristorante ticinese. La spesa minima richiesta è di 40 franchi, c'è un buono per persona. Anche in questo caso se dei partner vogliono agganciarsi sarà possibile incrementare il valore del buono, BancaStato ha fatto una maggiorazione che vedremo dopo".

"Ci terrei a dire che il tutto è frutto di un gioco di squadra. Grazie BancaStato e Azienda Turistica Ticinese Questo progetto costerà 6,2 milioni di franchi, finanziato da BancaStato con un budget marketing portato a 2 milioni di franchi e con una partecipazione indiretta del Cantone. Potrebbe infatti portare a una riduzione di pari importo dell'utile da versare da parte di BancaStato al Cantone: ovvio che se l'anno sarebbe positivo per la banca, rischierebbe di essere assorbito. Ma lo vedremo. E se altri enti privati vorranno aggiungere sconti per i clienti, li invitiamo a farli, per creare un indotto a favore del nostro terrtorio. Spingiamo sull'effetto moltiplicatore di questa iniziativa: abbiamo calcolato di creare un indotto di 20 milioni, concentrati nel periodo estivo. Siamo il primo Cantone a presentare qualcosa del genere".

"I residenti possono riscoprire le bellezze del nostro territorio. La gestione operativa sarà garantita dall'ATT assieme al DFE. Presto presenteremo le modalità con cui beneficiare degli sconti".

"Il Consiglio di Stato ha portato avanti altre misure per il turismo. Abbiamo sospeso la riscossione delle tasse di esercizio pubblico del 2020, di 1,8 milioni di franchi. Valuteremo se rinunciare anche a una parte della tasse demaniali. Abbiamo interrotto la riscossione dei mutui e il Consiglio di Stato è determinato a consolidare TicinoTicket, che era messo in dubbio, grazie anche alla collaborazione col DT e con le aziende di trasporto stiamo per raggiungere un accordo".

"Cari ticinesi, la diffusione del virus ci ha chiesto di ridurre gli spostamenti. La stagione estiva sarà diversa dal solito, ma se la situazione sarà affrontata con spirito nuovo è una possibilità di riscoprire il Ticino, possiamo dimostrare attaccamento a una terra che ha tanto da offrire. Insieme possiamo valorizzare le nostre bellezze, i nostri prodotti, i nostro progetti, ridando colore al paese".

Cieslakiewicz: "Gli sconti supplementari per i nostri clienti"

"La campagna potrebbe anche essere estendibile. 6,2 milioni di franchi per una banca come la nostra, se rapportata alle cifre del 2019, significano un 10% dell'utile netto, un 7% dell'utile lordo. Sono cifre importanti che vogliono indicare come la banca e l'azionista della stessa hanno intenzione di sostenere il Cantone, la sua popolazione e un attore importante che è quello che ruota attorno all'albergheria e alla ristorazione. Un paese vive quando ha un ristorante che è anche catalizzatore di incontro. Le misure sono anche a beneficio di tutta la popolazione residente, in modo particolare anche della clientela. Il direttore del DFE spera in un utile importante, permettetemi la battuta: anche noi dovremo trovare nuovi clienti per conseguire questo utile che permetterà di sostenere l'aiuto".

"Sono iniziative modulari, aperte anche ad altre aziende che vogliono intervenire. 'Vivi il tuo Ticino': la parte di base che compete al Cantone è già stata spiegata. È importante concentrarsi sulle parti aggiuntive che riguarderanno i clienti di BancaStato. Per quanto riguarda 'Soggiorna in Ticino', avremo uno sconto supplementare del 20%: dunque potrà beneficiare di uno sconto del 40%, sconto massimo pari a 500 franchi chi risiede in Ticino ed è nostro cliente. Per 'Gusta il Ticino', il buono supplementare è di 50 franchi, per un totale di chi è ticinese e cliente di BancaStato di 75 franchi".

"Inoltre vogliamo dare un sostegno al personale curante del personale Covid 19, con un buono per un ristorante di 50 franchi, cumulabile agli altri. Daremo anche un sostegno speciale al Tavolino Magico".

Trotta: "Faremo delle importanti campagne"

"Siamo stati silenti dal 25 febbraio, perchè il messaggio che si doveva dare era di stare a casa. Il turismo ticinese si è unito, con le associazioni di categoria, con tre fasi: crisi, ripristino e rilancio. Ora siamo tra l'inizio della crisi e l'inizio del rilancio. Abbiamo tre target. Quello ticinese per noi è nuovo, è la prima volta che facciamo del marketing per la popolazione residente nel nostro Cantone. Ci focalizzeremo poi sul target svizzero, non sappiamo se le frontiere riapriranno. Se lo faranno ci dedicheremo al Sud della Germania, all'Italia e poi al resto delle regioni".

"Il ripristino si divide in due fasi, la prima iniziata con un video dell'alba e continuerà fino all'8 giugno. Investiremo in maniera prudente nei nostri mercati di riferimento, in Svizzera tedesca e francese. In settimana partirà una campagna social media, dove i potenziali turisti potranno scegliere il loro posto ticinese preferito e votarlo. Con ciò che loro desiderano faremo una pubblicità. Dal 18 maggio inizieremo con dei fuochi d'artificio più potenti, con un video più completo dove cercheremo di trasmettere il messaggio che il Ticino è aperto, che è sicuro, così come il resto della Svizzera. Vogliamo trasmettere prossimità e empatia, dopo essere stati chiusi per quasi due mesi siamo vicini. Ci saranno anche una quarantina di alberghi che hanno aderito a una campagna, ci sarà dunque un impatto economico con pernottamenti concreti".

"Il rilancio completo pensiamo si farà anche a livello svizzero per l'8 giugno, per lì stiamo preparando una vera campagna di rilancio, con più investimenti e creatività per il resto della Svizzera. L'obiettivo sarà posizionare il Ticino come unica meta esotica e mediterranea, la più sicura e la più vicina. Ci sarà un'affluenza enorme di svizzeri tedeschi e francesi, che vorranno muoversi e approfittare del territorio. Il posizionamento non è nuovo, ma secondo noi quello corretto al momento. Anche SvizzeraTurismo darà il 25% del budget per il turismo nazionale, con la campagna "We need Switzerland", per noi "We need Ticino".

"ATT ha congelato le azioni sui mercati. Vorremmo investire 10 milioni in due anni, prima la quasi totalità sulla Svizzera e meno sui mercati esteri, il prossimo anno con uno split del 50%. Non abbiamo tutti questi soldi, dovremo chiedere aiuto. Avremmo una campagna molto potente per andare sui canali principali. Sarà importante competere col resto della Svizzera, con creatività e investimenti".

Gobbi: "Ora chiediamo agli svizzero tedeschi di tornare in Ticino"

"Grazie a tutti per il lavoro svolto, per i messaggi di positività. Oggi è il giorno degli infermieri e inoltre abbiamo avuto uno 0 sia nei contagi che nei decessi. Dobbiamo passare fiducia. Prima di Pasqua abbiamo chiesto agli amici confederati di non venire in Ticino, ora li invitiamo a tornare, per stare assieme. Vedremo se il turismo si aprirà o sarà solo svizzero".

Vitta: "ATT si è attivata per i campeggi"

"L'ATT ha scritto alla Confederazione per poter aprire prima i campeggi, dato che ha la possibilità di garantire le distanze di sicurezza".

"In linea di massima per i buoni ogni ticinese può registrarsi a un sito e, se ha i requisiti, riceverà fisicamente il buono".

"Aiuti ai lidi? Ci sono interventi che i Comuni stanno portando avanti, complementari alle nostre. Il DI ha aperto un canale per ulteriori misure".

Trotta: "Da noi il 30% dei pernottamenti è dei campeggi"

"Un 30% dei pernottamenti è nei campeggi, una percentuale più importante rispetto al resto del Paese. Non abbiamo capito perchè sono una delle poche tipologie di strutture ricettive che non hanno potuto aprire dal 4 maggio. Abbiamo scritto una lettera a livello federale e siamo intervenuti presso l'Associazione dei 13 direttori svizzeri e presso Svizzera Turismo".

"Nel meccanismo di distribuzione dei voucher sarà prevista anche una helpine, per chi non ha accesso a Internet".

Gobbi: "Per i lidi è difficile"

"I piani di protezione che abbiamo visto per i lidi non sono agevoli da implementare, per le loro dimensioni non immense. Le misure presentate prima, per esempio quella sul demanio, è prevista anche dai comuni, a favore del settore economico e turismo. Per esempio ad Ascona si può occupare più spazio che non verrà pagato. Sono misure a sostegno, se penso però per esempio al lido tra Gandria e Castagnola, molto piccolo, sarà difficile rispettare le distanze per cui spetterà ai gestori capire cosa fare".

Vitta: "Creatività sarà la parola chiave"

"L'estate vive molto di manifestazioni. Cosa si potrà fare e cosa no dipenderà anche da che cosa sarà aperto da parte della Confederazione, a giugno conosceremo meglio questi aspetti. Anche se non ci saranno grandi manifestazioni, penso al Festival del Film, se sarà permesso si potranno valorizzare attività più locali e ridotte che creano comunque una certa vita sociale da parte dell'estate. Dovremo partire dal principio che l'evento attrattore non potrà essere organizzato come lo conosciamo di solito, bisognerà valorizzare dunque le attività locali. Dovremo entrare in una nuova dimensione e essere creativi nel produrre qualcosa di nuovo. Creatività sarà la parola chiave".

Cieslakiewicz: "10-20 mila franchi per il Tavolino Magico"

"Abbiamo preso contatto con la direzione del Tavolino Magico, vorremmo versare un contributo, per ora in discussione. Vedremo semmai se destinarlo a un'azione ben precisa. Il contributo sarà tra i 10 e i 20mila franchi, per la popolazione che è in difficoltà".

Vitta: "Più facile accedere alle politiche sociali"

"A livello cantonale abbiamo una rete che funziona. È più facile accedere alle prestazioni sociali durante la crisi e vi è un contatto diretto coi comuni che hanno iniziative sociali. Le informazioni che abbiamo è che la situazione è sotto controllo e gestibile".