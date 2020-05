"Bentornati in Ticino" ma attenzione sempre alle regole per proteggersi!

BELLINZONA - Nel corso dei prossimi giorni in Ticino è atteso un importante afflusso di turisti provenienti soprattutto dalle regioni della svizzera tedesca e romanda. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) presenta oggi un volantino intitolato “Bentornati in Ticino! Distanti e responsabili anche in vacanza”, tradotto anche in tedesco e in francese, che verrà distribuito dalla polizia su tutto il territorio ticinese.

Lo SMCC, in vista anche della festività dell’Ascensione, ribadisce l’importanza di continuare a seguire le regole di distanziamento e di igiene accresciuta in vigore. Per proteggere se stessi e gli altri, con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili, è fondamentale il contributo di tutti: turisti, ospiti e popolazione residente. In particolare si invita dunque a:

- Mantenere sempre le distanze;

- Lavarsi frequentemente le mani;

- Usare la mascherina se le distanze non sono garantite (ad esempio sui mezzi di trasporto pubblici);

- Rispettare le direttive di alberghi, ristoranti e luoghi pubblici.

Resta inoltre sempre in vigore il divieto di assembramenti di più di cinque persone.

Al fine di veicolare questo importante messaggio, è stato realizzato un apposito volantino, in italiano, tedesco e francese, intitolato “Bentornati in Ticino – Distanti e responsabili anche in vacanza” (in allegato). Lo stesso verrà distribuito dalla polizia su tutto il territorio cantonale.