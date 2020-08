I rischi per i club: i Cantoni potranno revocare le autorizzazioni senza indennizzi

Entro il 2 settembre si saprà come organizzare le partite di calcio e di hockey, che andranno regolamentate in modo specifico

BERNA – Dopo l’incontro tra Cantoni e Confederazione, si è tenuta una conferenza stampa dove si è discusso di quanto emerso. Il tracciamento da parte dei Cantoni funziona, mentre, ha fatto notare Berset, il 40% dei medici non comunica i casi.

Il Ministro non è particolarmente preoccupato da picchi di contagi come quello dell’altro giorno, con oltre 300 contagi, perché conta la media settimanale. Che i numeri stiano salendo è innegabile e ha specificato di aver notato un allenamento nelle misure di prevenzione anche da parte dei cittadini.

Il grande tema dell’incontro erano però le grandi manifestazioni. È chiaro che serviranno piani diversi a seconda degli eventi, soprattutto per quelli sportivi che sono diversi da altri come fiere ecc. “Per esempio per le leghe sportive bisogna rispondere a diverse domande: vogliamo ancora tifosi dall’esterno? Vogliamo ancora gli stadi pieni? Vogliamo l’obbligo della mascherine? Dobbiamo trovare soluzioni minimizzando i rischi per la salute”, ha detto Berset.

C’è però un ma che sicuramente per le società sportive sarà importante: il mancato indennizzo in caso di annullamento di un match. “Ogni Cantone dovrà poter revocare un’autorizazzione se la situazione evolverà in maniera negativa. Ma ogni Cantone deve poterlo fare senza avere l’obbligo di indennizzare ogni volta gli organizzatori. Programmare un evento sarà quindi difficile per chi li organizza”, ha infatti aggiunto.