L'OMS si augura di sconfiggere il Covid in un paio d'anni. E chiede la mascherina per i bambini sopra i 12 anni

GINEVRA – Quanto ci vorrà per sconfiggere l’epidemia di Coronavirus? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un paio d’anni, o almeno questo è l’augurio del del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus

La spagnola, infatti, era rimasta nell’aria per due anni, l’auspicio è che con le conoscenze odierne si riesca a liberarsi del Covid prima. Ufficialmente il mondo ha a che fare con l’epidemia da fine gennaio/inizio febbraio, anche se per molti in realtà già prima le persone si ammalavano di Coronavirus.

Bisogna tener conto che i contatti tra persone sono ora superiori rispetto a quelli che avvenivano ai tempi della spagnola, però le conoscenze e le tecnologie per combattere il virus sono molto maggiori. Ad ogni modo, servirà un vaccino, su questo Ghebreyseus non ha dubbi.

Per l’OMS, infine, “i bambini dai 12 anni in su dovrebbero indossare una mascherina nelle stesse condizioni degli adulti, in particolare quando non possono garantire una distanza di almeno un metro dagli altri e c’è una trasmissione diffusa nell’area”,