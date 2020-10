Coronavirus, focolaio nei locali del Bellinzonese

BELLINZONA –Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) comunica che, a seguito delle indicazioni raccolte dal servizio di contact tracing, è stato identificato un focolaio in un gruppo di conoscenti che hanno frequentato alcuni esercizi pubblici del Bellinzonese. A differenza dei casi resi pubblici quest’estate, si tratta di una catena di contagio riconducibile a contatti personali tra persone conoscenti e sedute allo stesso tavolo.

Nel corso della settimana sono risultate positive al Coronavirus otto persone di uno stesso gruppo di conoscenti che ha frequentato assieme alcuni esercizi pubblici del Bellinzonese.

Le indagini ambientali svolte hanno permesso di porre tempestivamente in quarantena le persone a stretto contatto.

A differenza dei casi resi noti quest’estate concernenti locali pubblici, stavolta si tratta di una diffusione del virus in una cerchia di contatti stretti circoscritti.

I bar frequentati offrono solo il consumo al tavolo. Si ricorda che le indicazioni federali in vigore per il settore della ristorazione, in caso di consumo al tavolo, non impongono la raccolta dei dati di contatto se i tavoli sono collocati a distanza. Questa circostanza esclude, allo stato attuale, la ricerca attiva e la messa in quarantena di altri clienti degli esercizi pubblici frequentati.

Questo focolaio conferma che, nonostante il numero di nuovi casi risulti stabile e tutto sommato contenuto, il virus continua a essere presente e a circolare. Si invita pertanto la popolazione a continuare ad attenersi alle misure di igiene accresciuta e di distanz