Coronavirus, "le cose cominciano a mettersi male"

ITALIA – Il noto virologo italiano Roberto Burioni suona l’allarme. “Le cose – scrive su Twitter – cominciano a mettersi peggio. Vi prego: state attenti, mantenete le distanze, lavatevi le mani, evitate luoghi affollati e indossate le mascherine. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Tutto sta a noi”. È un appello senza mezzi termini quello che Burioni lancia sui social dopo l’impennata di contagi in Italia.

Burioni ha preso d’esempio la Nazionale italiana che nel 2006 vinse il mondiale. “È – continua – come l’Italia ai Mondiali del 2006: ha superato la Germania in semifinale giocando una partita magnifica. Adesso si va in finale dove c’è la squadra più forte del mondo. Certo, il risultato non è al sicuro ma se si gioca in finale significa che si può vincere. Chi ha perso in semifinale è già a casa. Noi siamo invece in campo. Incrociamo le dita e prendiamo tutte le precauzioni del caso. Ci serve ancora qualche settimana per capire se il vaccino funziona o meno. E se funziona, per il virus saranno guai”.