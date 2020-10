Mascherina obbligatoria nelle scuole post-obbligatorie, per tutti

BELLINZONA - Se ne era discusso: mascherina sì o mascherina no a scuola? Dopo l'ultimo caso, che ha portato a una quarantena di classe alla Commercio di Bellinzona, il Governo ha deciso. Come ha anticipato la RSI, si dovrà indossare la mascherina dentro e fuori gli stabili scolastici.

Quindi, anche durante le lezioni, anche se il distanziamento sociale di 1,5 metri può essere rispettato.

La misura riguarda le scuole post obbligatorie e coinvolge allievi, docenti, personale amministrativo ed anche i visitatori esterni. La mascherina può essere tolta nelle mense una volta seduti al posto e solo per il tempo din cui si mangia

Il DECS per ora non si sbilancia su altre misure. Questa entra in vigore lunedì 19 ottobre.