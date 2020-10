"Mini lockdown? Ne discuteremo mercoledì, se non migliora la situazione sarà il passo successivo"

BERNA - Si vedrà l'efficacia delle misure adottate nel fine settimana solo fra qualche giorno, solo allora il Consiglio Federale deciderà in merito a nuove misure per arginare la diffusione del Coronavirus, tra cui il mini lockdown di cui si parlava oggi sul TagesAnzeiger. C'è preoccupazione, l'escalation dei contagi e 5'596 casi odierni non lasciano certo indifferenti.

"Fino a tre settimane fa avevamo una delle situazioni migliori d'Europa, ora una delle peggiori", ha dichiarato Alain Berset. Che ha aggiunto come ci vorranno dieci giorni per capire se le misure adottate domenica sono efficaci. "Ci prepariamo a prendere ulteriori misure se non si osserverà un miglioramento. Queste riguardano stabili pubblici, assembramenti e manifestazioni".

Non esclude un mini lockdown. "Se non ci sono cambiamenti, sarà il passo successivo. Mercoledì prossimo il Consiglio federale discuterà anche questa possibilità". Per ora, comunque, ha sottolineato che non siamo ancora nella situazione di doverlo attuare, la realtà si evolve però rapidamente.

Non in tutti i Cantoni è uguale, è stato poi precisato. Ancora una volta è stato raccomandato il telelavoro, che deve essere applicato in ogni settore in cui è possibile farlo.

La situazione attuale è stata definita in rapido peggioramento. Si escludono però misure che coinvolgano solo determinate fasce d'età, anche quelle definite a rischio. Nonostante quelle adottate a marzo, con momenti difficilissimi per chi doveva essere protetto e per le famiglie, non è stato possibile difendere i più vulnerabili dal virus, basti vedere le case anziani.