Rapina con coltello Bellinzona, ladro in fuga: la polizia cerca testimoni

BELLINZONA – La Polizia cantonale comunica che ieri sera poco dopo le 20.30 in via San Gottardo a Bellinzona, zona Molinazzo, in un distributore di benzina con annesso negozio è avvenuta una rapina. Un uomo, a volto coperto e armato di coltello, è entrato nel negozio e ha minacciato la commessa, facendosi consegnare del denaro.

Dopodiché si è dato alla fuga a piedi. Non si registrano feriti. Le ricerche del rapinatore, sinora senza esito, sono scattate immediatamente, in collaborazione con la Polizia Città di Bellinzona.

I connotati del rapinatore sono i seguenti:

Uomo, 175-180cm di altezza, indossava una felpa di colore scuro, pantaloni sportivi scuri con striscia laterale bianca, scarpe sportive chiare, guanti chiari. Aveva con sé uno zainetto di colore verde.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.