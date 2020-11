Un anno prima di tornare alla vita normale: parola di chi sta lavorando al vaccino

GERMANIA - Fra un annetto si potrà tornare alla vita normale, quella pre Covid che per tanti versi ci sembra così lontana. Ad affermarlo è il professor Ugur Sahin, co-fondatore di Biontech, che con Pfizer sta mettendo a punto il vaccino contro il virus.

Stando alle due aziende, il vaccino avrebbe un'efficacia del 90% e hanno chiesto di velocizzare le pratiche per poterlo commercializzare.

Un effetto tangibile secondo Sahin si avrà nell'inverno del 2021, in quanto in estate prevede che il vaccino stesso non avrà un grande impatto sui numeri del contagio.