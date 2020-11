Il vaccino di Moderna arriverà nella prima metà del 2021

BASILEA - Un'efficacia altissima, il 94,5%: così Moderna ha rilanciato sulla stampa il suo vaccino contro il Covid di cui la Svizzera già nei mesi passati (prima della seconda ondata) si è aggiudicata 4,5 milioni di dosi.

E oggi viene ribadito come il nostro paese sia un mercato importante per Moderna, che tra l'altro collabora con l'azienda basilese Lonza, la quale sta preparando una linea di fabbricazione.

"La Svizzera è un mercato strategico per noi. Vi è un gran numero di investitori elvetici che sono con noi dall’inizio dell’avventura, una decina di anni fa", ha detto Dan Staner, direttore di Moderna per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, aggiungendo che anche la collaborazione con SwissMedic sta andando molto bene.

Ma quando avremo il vaccino? Biontech aveva detto, tramite il suo co-fondatore, che i primi effetti del suo si vedranno nel prossimo inverno, perchè in estate non modificherà in modo significativo i numeri. La tempistica di accesso corrisponde: "Dal punto di vista della produzione, saremo pronti alla consegna nella prima metà del 2021", ha detto ancora Staner.