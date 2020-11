EOC, "se un paziente risulta positivo, verrà trasferito in una delle strutture Covid"

Focolai in ospedale, l'EOC corre ai ripari: tampone per chi deve essere ricoverato

BELLINZONA - L'EOC, come comunicato oggi, introdurrà il tampone per tutte le persone che verranno ricoverate presso le sue strutture, per evitare focolai o anche solo casi isolati che possano mettere in difficoltà gli ospedali stessi.

Ma che cosa accade se un paziente, che da prassi effettuerà il test nelle 24 precedenti il ricovero, risultasse positivo? Lo abbiamo chiesto al responsabile del Servizio Comunicazione dell'EOC Mariano Masserini. "Nel caso in cui un paziente risultasse positivo verrebbe trasferito, in funzione della sua situazione clinica, in una delle strutture Covid attive in Ticino", ha spiegato.

Per quanto riguarda chi si reca in ospedale per una visita, "la nuova disposizione che entra in vigore domani concerne solo i pazienti ricoverati, non i pazienti ambulatoriali".