Residenti positivi al Covid-19 alla Residenza Paradiso

PARADISO – Il Municipio di Paradiso, la Direzione amministrativa e la Direzione sanitaria della Residenza Paradiso rendono noto che, "nonostante le importanti misure a protezione dei propri residenti, alcuni ospiti della casa per anziani sono risultati positivi al Covid-19".

"Nessuno – precisa la nota – al momento necessita di cure ospedaliere; non si contano dunque ospedalizzazioni legate al Covid 19. L’indagine ambientale è attualmente in corso sia sui residenti sia sui collaboratori. Il virus ha colpito un solo piano della struttura che risulta al momento in isolamento. A titolo precauzionale, e di concerto con l’Ufficio del medico cantonale, sono state sospese tutte le visite in camera per tutti i residenti. Sono mantenute le visite negli spazi appositamente predisposti e nel rispetto delle misure di protezione".

"La struttura ha attivato il reparto Covid dove sono stati trasferiti i residenti positivi. La direzione ed il personale della casa anziani hanno provveduto a informare le famiglie dei residenti, esprimendo la propria solidarietà per le persone coinvolte".