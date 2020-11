LUGANO - Fiamme, e a qualcuno è tornato in mente, sicuramente, il tragico incendio al Mulino di Maroggia. Per fortuna, questa volta non è nulla di tutto ciò, ma un po' di spavento c'è stato.

Il Liceo di Lugano 1 è stato evacuato attorno alle 13 per un principio di incendio. Studenti e docenti sono stati fatti uscire sul piazzale mentre due camion dei pompieri accorrevano sul posto, come riferisce tio.ch

Probabilmente a dare origine al rogo è stato un albero di Natale in plastica.