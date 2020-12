Moderna accelera. "Il nostro vaccino cambierebbe il corso dell'epidemia"

CAMBRIDGE - Moderna va di fretta. Tutto il mondo aspetta un vaccino, augurandosi che possa realmente cambiare le sorti della pandemia di Coronavirus. L'azienda americana è convinta di avere la soluzione: "Crediamo che il nostro vaccino fornirà un nuovo e potente strumento che potrebbe cambiare il corso di questa pandemia e aiutare a prevenire contagi, sviluppi gravi, ospedalizzazioni e decessi", ha dichiarato Stéphane Bancel, CEO di Moderna.

L'efficacia del vaccino, come già annunciato in precedenza, è attorno al 94% (94,1%, inizialmente si parlava del 94,5%). Moderna spiega che esso ha dato ottimi risultati su pazienti di diversa età, etnia e sesso. In pochi si sono ammalati, fra questi nessuno ha avuto decorsi gravi, e non ci sono stati casi di tolleranza.

L'azienda ritiene dunque il suo vaccino sicuro e per questo ha annunciato che richiederà l'autorizzazione presso la FDA statunitense e presso l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e di procedere con le revisioni di regolamentazione internazionale, in modo da poter commercializzare il suo prodotto.