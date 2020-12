"Necessarie altre e veloci restrizioni"

BERNA – I responsabili cantonali della sanità hanno incontrato stamattina il consigliere federale Alain Berset dopo l’introduzione delle nuove norme (e tanto discusse) anti-Covid. “Il confronto è stato diretto e aperto”, ha detto Berset in conferenza stampa.

La situazione “rimane seria e preoccupante. In tutta la Svizzera c’è stato un aumento dei casi, tranne nell’Arco lemanico. Bisogna far scendere i contagi per far funzionare il contact tracing”, ha aggiunto il ministro.

Il presidente dei direttori cantonali della sanità Lukas Engelberger reclama, invece, “nuove e veloci misure. La pandemia si evolve velocemente, il Governo no. Lockdown? Non per forza, ma un esempio da seguire può essere la Romandia”.

Una serie di nuove misure è al vaglio del Consiglio federale, che venerdì prossimo potrebbe optare per un'ulteriore stretta in termini di restrizioni.