Coronavirus, morte dieci suore in una casa di riposo

RAVENNA – Non sono bastati i rigidi protocolli per tenere distante il virus. Non sono bastati i dispositivi di protezione alla Casa di riposo di Santa Giovanna Antida Thouret, a Ravenna, recentemente divenuta focolaio di Covid-19. Quando il subdolo virus ha bussato alla porta della struttura vi erano 45 ospiti, tutte suore anziane. Come riportato dal Resto del Carlino, tutte sono risultate positive al tampone e dieci di loro non ce l’hanno fatta.

Gli attimi terribili sono iniziati con i primi giorni di dicembre. “Nella prima tornata di tamponi – dice al quotidiano don Pierre Laurent Cabantous –, sono risultate positive in 22. Alla fine si sono contagiate tutte. Ora abbiamo un solo caso, fortunatamente asintomatico. Nessun ospite è in ospedale. Abbiamo perso dieci suore. È vero, quasi tutte soffrivano di patologie pregresse, ma questo non significa nulla. Il dolore e il lutto non cambiano. Dispiace terribilmente perché tutte le suore sono state attente a tutto fin da febbraio. Non sono praticamente mai uscite dalla struttura. È stato un mese terribile".