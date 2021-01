"Mutazioni molto più contagiose"

LUGANO – Cresce il numero di contagi da coronavirus riconducibili alla variante inglese. Un incremento registrato sia a livello nazionale che cantonale che preoccupa gli esperti sanitari. Il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani ha parlato a Tio delle nuove mutazioni. "Sì – dice –, le mutazioni sono più contagiose e il Governo condivide l'analisi delle autorità federali. In termini di cifre parliamo del 50/70% più contagiose rispetto alla versione 'originale'".

Per questo motivo, non sono escluse ulteriori misure restrittive in Svizzera. "Seguiamo – afferma al portale – l'evolversi della situazione, anche per valutare delle modifiche". Merlani si concentra poi sull'uso della mascherina, che "rimane la soluzione migliore quando non è possibile mantenere le distanze".