Over 65 e Covid, Ticino e San Gallo i Cantoni messi peggio

TICINO – Il Ticino, nel corso della seconda ondata di coronavirus, è il secondo Cantone con il più alto eccesso di mortalità tra le persone sopra i 65 anni. Lo riferisce oggi un’analisi pubblicata dai domenicali Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung sulla base dei dati dell’Ufficio federale di statistica (UST). Il Cantone più colpito negli ultimi mesi è, invece, San Gallo.

Tra il 19 ottobre 2020 e il 10 gennaio 2021 il Ticino ha registrato un aumento dei decessi del 76% (522 morti in più) fra i pensionati. 89% l'incremento a San Gallo con 737 vittime in più. Segue Friburgo con 317 morti in più (+73%), Turgovia (+69%) e Ginevra con il 63%. A livello nazionale, la mortalità degli over 65 durante la seconda ondata è aumentata del 53% per un totale di 7'420 morti in più.

Stando alle stime dei domenicali, i dati epidemiologici di Turgovia, Svitto e Soletta potrebbero presto superare quelli del Ticino.