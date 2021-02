Assembramento illegale, lesioni e vie di fatto a Viganello

VIGANELLO – Il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale comunicano che il 12.12.2020 poco dopo le 21 è stato segnalato, nei pressi di un'autorimessa in via agli Orti a Viganello, un assembramento di persone prive di mascherina. A margine dello stesso nasceva un alterco con un passante 49enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese che veniva colpito dapprima al volto con una testata e quindi al capo con oggetto da uno dei partecipanti, riportando lesioni non gravi.

Dai successivi accertamenti coordinati dalla Polizia cantonale con il supporto tecnico della Polizia della città di Lugano è emerso che alcuni partecipanti all'assembramento imbracciavano anche delle armi ed hanno girato un video per i social media. L'articolata attività investigativa messa in atto ha permesso ora di identificare e fermare i principali partecipanti ai fatti. Si tratta di un 14enne italiano del Bellinzonese, di un 18enne svizzero del Mendrisiotto, di due 19enni svizzeri domiciliati nel Luganese e nel Mendrisiotto, di un 20enne svizzero residente nel Luganese, di un 21enne italiano residente nel Mendrisiotto, di tre 23enni (due svizzeri e un italiano) residenti nel Locarnese rispettivamente nel Bellinzonese. Nell'ambito delle contestuali perquisizioni, al domicilio di uno dei fermati sono anche stati trovati due fucili e due pistole softair.

Le ipotesi di reato sono quelle di contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), infrazione alla Legge federale sulle armi e contravvenzione Legge federale sugli stupefacenti. Il primo 19enne deve anche rispondere di vie di fatto e lesioni semplici. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni e dalla Magistratura dei minorenni.