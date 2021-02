"La Svizzera non è più una democrazia". In 800 a protestare a Zurigo

ZURIGO - Sono scesi in piazza non perchè contestano l'esistenza del Coronavirus bensì contro le misure imposte per cercare di contenerlo, perché antidemocratiche. A Zurigo erano, secondo la Polizia, circa 800 a manifestare, in modo comunque pacifico.

Le forse dell'ordine hanno invitato tutti a indossare le mascherine per non incorrere in sanzioni, anche se uno dei capisaldi della protesta era proprio quello. "Gli schiavi moderni indossano la mascherina", si leggeva su un cartello.

I manifesanti indossavano tute bianche, oltre alle mascherine. La Svizzera secondo loro è ormai una democrazia solamente di facciata, un finto stato di diritto. Gli slogan erano riferiti al doversi conformare al pensiero comune, senza averne uno proprio. Si sono detti contrari ai test di massa, sostenendo che il virus esista solo nei media e che a essere morti sono i diritti fondamentali.