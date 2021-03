"Abbracciare i nostri cari? Non abbiamo studi che dicano con sicurezza che il vaccino impedisca di contrarre o trasmettere il virus"

BELLINZONA - Avevamo raccontato la storia di un figlio che non sapeva se poteva abbracciare e vedere senza mascherina l'anziana madre. Lui ha avuto il Covid per cui dovrebbe essere immune, la signora ha ricevuto la seconda dose del vaccino. Per scrupolo l'uomo aveva contattato l'Ufficio del Medico Cantonale, che gli aveva detto di usare la mascherina ma di rivolgersi, se lo desiderava, all'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Da Berna, erano arrivate risposte diverse, ovvero che si sarebbe potuto avvicinare all'anziana senza mascherina.

Lui aveva lamentato la confusione. L'Ufficio del Medico Cantonale ci ha scritto in merito. "Come spiegato alle persone che hanno contattato l’Ufficio del medico cantonale, al momento non vi sono sufficienti studi scientifici che possano affermare con sicurezza che la vaccinazione impedisca di contrarre o trasmettere il virus. Quello che è certo, allo stato attuale delle conoscenze, è che il vaccino protegge la persona stessa da un decorso grave della malattia. Per questo motivo la prudenza è d’obbligo e l’osservanza di tutte le raccomandazioni di igiene e distanziamento sociale è caldamente raccomandata", si legge.

"Non possiamo esprimerci su quanto riferito dalla persona che ha risposto alla Hotline federale, alla quale la famiglia era stata indirizzata poiché voleva maggiori informazioni sul vaccino, ma possiamo ricordare che tutte le informazioni sono reperibili ai seguenti link: www.ti.ch/vaccinazione e https://www.bag.admin.ch/bag/ it/home/krankheiten/ ausbrueche-epidemien- pandemien/aktuelle-ausbrueche- epidemien/novel-cov/impfen. html#-459115279, nelle cui FAQ si legge: 'Una volta che sono stato vaccinato, devo continuare a rispettare le regole di igiene e di comportamento? Sì, assolutamente. Le regole di igiene e di comportamento restano provvedimenti importanti per proteggere sé stessi e gli altri dal coronavirus. Una vaccinazione protegge dalla malattia, ma a tutt’oggi non è ancora chiaro se e in che misura impedisca una trasmissione del coronavirus.”

Dunque, "come detto in entrata, questa è la situazione allo stato attuale delle conoscenze, che sono tuttavia in continua evoluzione e se del caso le raccomandazioni verranno adattate di conseguenza".

"Seppur comprendiamo il desiderio di voler “essere più liberi” di abbracciare e incontrare i propri cari e i propri affetti, riteniamo che la situazione - a fronte di quanto pubblicato sui vari siti internet ufficiali e quanto riferito durante le varie conferenze stampa - sia chiara. Quale autorità sanitaria, invitiamo quindi a non mollare proprio ora. Continuiamo ad osservare le misure di igiene accresciuta e distanziamento sociale. Per riprendere la metafora utilizzata fin dall’inizio di questo particolare momento storico: il traguardo della maratona è ora visibile, non vanifichiamo quanto fatto finora", termina l'Ufficio del Medico Cantonale.