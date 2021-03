La polizia cerca testimoni per l'incendio al Parco Vira

LUGANO – La Polizia cantonale comunica che sono in corso le verifiche per comprendere le cause all'origine dell'incendio scoppiato ieri pomeriggio poco dopo le 16 nei pressi del parco Vira, in territorio di Lugano e Savosa. Le fiamme hanno interessato una superficie boschiva di 300 per 300 metri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano e della polizia Ceresio Nord, sono intervenuti preventivamente i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano (con 16 uomini e 7 automezzi) che hanno provveduto a domare le fiamme. Non si segnalano feriti o intossicati.

Eventuali testimoni che hanno assistito alle prime fasi dell'incendio sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.