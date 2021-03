All'assemblea dei Molinari per ora non si decide nulla

LUGANO - L'assemblea indetta dal Molino per le 14 alla Foce, convocata dopo gli ultimi avvenimenti, ha attirato un centinaio di persone ma non ci sono stati problemi di ordine pubblico.

Dopo alcuni episodi di violenza negli ultimi mesi, nei giorni scorsi il Municipio di Lugano ha comunicato la decisione di sgomberare il centro degli autogestiti.

Per capire cosa fare è stata organizzata l'assemblea di oggi. La vecchia guardia, stando alla RSI, avrebbe parlato di un possibile ritorno al dialogo con le autorità ma non si è deciso nulla. Un'altra assemblea è fissata per lunedì.