Dramma di Monte Carasso, lui la perseguitava, ma lei aveva paura ad andare a parlare con la Polizia

MONTE CARASSO - Una testimonianza agghiacciante, di una donna perseguitata dall'uomo che poi l'ha uccisa, prima di togliersi la vita. La storia di una persona che non si rassegnava alla fine di un amore, che temeva che la ex avesse un altro, che minacciava addirittura i figli.

A raccontare come viveva la donna che ha perso la vita ieri a Monte Carasso è un'amica, alla RSI. L'aveva vista settima scorsa, preoccupata e tesa, con le lacrime agli occhi. Aveva paura di lui, che la perseguitava, la seguiva.

"Le ho consigliato di parlarne con la polizia, ma ha sempre rifiutato per paura, mi ha detto che minacciava di fare del male ai figli se lei gli avesse fatto qualcosa. Aveva paura di questo, diceva di non sentirsela, di non poter fare niente e che comunque faceva attenzione e girava sempre in compagnia", ha detto la donna. Infatti, anche ieri con la vittima c'era un'amica, purtroppo non è bastato.

L'uomo pensava che lei avesse un altro amore. "Non poteva nemmeno conoscere qualcuno poiché era ossessionata dal suo ex marito. Mi raccontava che lui le diceva sempre: o sarai mia o di nessun altro”.