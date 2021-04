Test fai da te, le istruzioni in VIDEO

SVIZZERA – A partire da oggi i test “fai da te” sono disponibili in tutte le farmacie di tutta la Svizzera. Ogni persona ha diritto a un massimo di cinque test gratuiti al mese. Per ottenerli bisogna presentare la tessera della cassa malattia. Questo permette di controllare se la persona interessata ha già ricevuto la sua quota e di evitare che ne riceva di più visitando diverse farmacie. È possibile ritirare i cinque test senza prendere un appuntamento, ma è stato chiesto ai clienti di non precipitarsi tutti in farmacia sin da oggi.

Il fabbisogno per la popolazione "è sufficiente", hanno fatto sapere le autorità in settimana. Roche, dalla prossima settimana, produrrà otto milioni di set al giorno. Un risultato negativo è però solo “un’istantanea” e non “esclude completamente un’infezione da coronavirus”, avverte l’UFSP sul suo sito web. Il risultato inoltre è valido solo per un solo giorno. I test “fai da te” quindi non sostituiscono l’obbligo di rispettare le norme igieniche e i concetti di protezione. Se l’esito è positivo, si consiglia alle persone interessate di farlo confermare da un test PCR e di rimanere a casa nel frattempo.



Risultato in 15 minuti

L’obiettivo del Consiglio federale è che il 40% della popolazione si sottoponga a un test settimanale. Finora erano disponibili solo i test rapidi e i test PCR e dovevano essere eseguiti da specialisti e analizzati in laboratorio. I nuovi test disponibili nelle farmacie invece permettono di fare tutto da soli.



La confezione

La confezione contiene un tampone di cotone che deve essere inserito fino a 3-4 cm in ogni narice per quattro volte. Deve poi essere infilato in una provetta contenente un liquido e una goccia di questa miscela viene analizzata su uno strumento simile a un test di gravidanza. Il risultato è disponibile in 15-20 minuti. Se appare una barra, il test è negativo. Due barre indicano un risultato positivo.