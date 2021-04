Stanotte potrebbe gelare! E il weekend non sarà da 'sole, cuore, amore'

BELLINZONA - Pensavamo di essere a un passo dall'estate e invece... Pare incredibile pensando alle temperature di qualche giorno fa, ma dopo quello relativo al Mendrisiotto, MeteoSvizzera ha diramato un'altra allerta meteo per gelo.

È di grado 2 e riguarda Mendrisiotto, ancora, oltre a Luganese, Bellinzonese, Locarnese, Verzasca, Riviera e Basso Moesano. Parte da oggi alle 20 e dura sino a domani alle 8.

Le bassissime temperature del sottosuolo, tra gli 0 gradi e i -4 gradi, possono portare a gelate.

Cosa possiamo attenderci per questo fine settimana?

Domani "nel Ticino centro-meridionale molto nuvoloso, verso le Alpi inizialmente almeno in parte soleggiato, poi graduale addensamento della nuvolosità. In Engadina in prevalenza soleggiato. A basse quote temperatura minima tra 1 grado nelle zone pianeggianti con forte gelo al suolo e 5 in collina, massima 13, in Alta Engadina 3. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest. Isoterma di zero gradi a 1600 metri. Informazioni complementari per le Alpi Nel corso della giornata graduale diminuzione della visibilità". Temperature ancora abbastanza rigide, dunque.

Per sabato, "al Sud coperto con qualche goccia non esclusa, soprattutto lungo le Alpi e verso sera. Limite delle nevicate sui 1200 metri. In Bassa Engadina abbastanza soleggiato, in Alta Engadina più nuvoloso. A basse quote temperatura minima 6 gradi, massima 12, in Alta Engadina 4. In montagna vento debole dal settore sud. Isoterma di zero gradi a 1500 metri.

Cime e versanti delle Alpi in gran parte nelle nebbie. Entro sera al di sopra dei 1500 metri 1-3 cm di neve fresca".

Infine domenica "al Sud coperto e piovoso. In Engadina almeno in parte soleggiato con qualche precipitazione solamente verso sera. Limite delle nevicate sui 1500 metri. 10 gradi".

Nessun weekend da sole e spiaggia, come si sognava sino a qualche giorno fa.