Le persone che ricorrono settimanalmente al Tavolino Magico sono aumentate del 15%

CADENAZZO - Mercoledì 14 aprile il Presidente del Gran Consiglio Daniele Caverzasio, accompagnato dal Segretario generale Tiziano Veronelli, ha reso visita al Centro logistico e di smistamento dell’Associazione Tavolino Magico a Cadenazzo, dov’è stato accolto dal Vice Responsabile regionale e Responsabile delle Risorse umane Jerry Graci e dal Responsabile della logistica e co-responsabile della Regione Pascal Stirnimann.

L’Associazione nazionale a scopo benefico salva ogni anno dal macero tonnellate di derrate alimentari in perfetto stato di conservazione e le distribuisce alle persone in condizioni di povertà in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nel Comune di Campione d’Italia. Nella nostra Regione l’Associazione è presente con ben 15 Centri di distribuzione, dove, grazie all’impegno di circa 300 volontari, consegna settimanalmente beni di prima necessità a circa 3000 persone (1000 beneficiari con le rispettive famiglie).

Rilevante è anche il ruolo formativo e di reinserimento professionale dell’Associazione, che grazie a una stretta collaborazione con l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Dipartimento della sanità e della socialità, permette a persone senza un’occupazione e al beneficio dell’assistenza di essere reintegrate nel modo del lavoro.

Come sottolineato dai responsabili dell’Associazione, nell’ultimo anno, a causa degli effetti generati dalla recente pandemia, il numero di persone in condizioni di povertà che ricorrono settimanalmente al Tavolino magico è aumentato del 15%. Per questo il Tavolino magico è alla ricerca di nuovi spazi per la distribuzione degli aiuti, in modo particolare nel luganese e nel locarnese.

Il Presidente del Gran Consiglio oltre a sottolineare l’importanza dell’Associazione per il tessuto sociale del nostro Cantone, ha ringraziato i presenti, anche a nome del Parlamento cantonale, per il costante impegno e l’importante ruolo di sostegno svolto nei confronti dei bisognosi.