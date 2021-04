Perde il controllo del mezzo e finisce capovolto nell'altra corsia, due feriti leggeri

CADENAZZO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 11.00 un 38enne cittadino italiano residente nel Locarnese circolava alla guida di un autofurgone in direzione nord sull'autostrada A2.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco dopo la galleria del Ceneri, in territorio di Cadenazzo, ha perso il controllo del mezzo sbandando dapprima sulla destra per poi arrestare la sua corsa sulla carreggiata, capovolto sul fianco.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al conducente e al passeggero, un 38enne eritreo residente nel Bellinzonese, li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica i due uomini hanno riportato leggere ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata entrambe le corsie dell'A2 nel tratto interessato dall'evento sono state temporaneamente chiuse, causando disagi al traffico. Una corsia è stata riaperta poco dopo le 11.30, mentre il tratto è stato completamente riaperto poco dopo le 13.00.