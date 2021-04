La variante indiana 'sbarca' in Svizzera

SVIZZERA – È ufficialmente 'sbarcato' il primo caso di variante indiana del Covid-19 in Svizzera. Lo ha comunicato oggi tramite Twitter l'Ufficio federale della sanità pubblica. "Si tratta – specificano da Berna – di un passeggero che era entrato attraverso un aeroporto di transito".

"La consultazione sull'inserimento dell'India sulla lista dei Paesi a rischio è in corso", si legge nel tweet.

Intanto, l'India è al collasso. Per il secondo giorno consecutivo, il Paese ha registrato il bilancio giornaliero più alto del mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati constatati oltre 332mila contagi. I posti letto negli ospedali e in terapia intensiva sono tutti occupati. Mancano, inoltre, anche i farmaci antivirali. Duramente criticato il presidente Modi per aver consentito lo svolgimento di alcuni raduni politici e feste religiose indù con milioni di persone.