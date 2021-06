La Società Rabadan ha un nuovo Presidente

BELLINZONA – L’edizione 2021 del Carnevale Rabadan è interamente stata all’insegna della modalità home edition. Una sfida nuova che ha permesso all’intera Società di mettersi in gioco riuscendo ugualmente a mantenere viva e vivace la secolare tradizione carnevalesca della Capitale. Un’edizione originale e di successo che dal punto di vista del bilancio ha fatto segnare una perdita complessiva di circa CHF 160'000.-, essenzialmente dovuta ai costi fissi, mitigata da un prelievo del fondo di accantonamento per rischi di pari importo, approvata dai soci riuniti mercoledì 23 giugno in Assemblea presso la sede della Società.

Il risultato, considerata l’emergenza sanitaria ed il gran numero di attività che Rabadan è comunque riuscito a portare avanti, è da salutare positivamente. Grazie infatti ad una gestione finanziaria oculata e all’aiuto di numerosi sponsor e volontari è stato possibile offrire un programma di tutto rispetto agli amanti del carnevale – non era scontato! – senza che questo avesse delle ripercussioni sulle finanze della Società.

Va inoltre sottolineato che l’intero ricavato dell’edizione 2021, pari a CHF 20'000.- raccolti soprattutto con l’iniziativa KIT #VivoRabadan21, per precisa volontà della Società Rabadan è stato utilizzato per costituire un fondo di sostegno ai carnevali annullati nell’anno 2020 a causa della pandemia. Il fondo, suddiviso tra coloro che hanno fatto pervenire i conti entro la data indicata, andrà così a coprire circa il 15% delle singole perdite. Alcuni carnevali hanno poi volontariamente

rinunciato a beneficiare del fondo, così da lasciare una maggiore quota parte alle altre società. Un bel gesto di solidarietà da mettere in evidenza.

L’Assemblea ha preso congedo dal Presidente Flavio Petraglio, con un caloroso applauso e parole di ringraziamento, che lascia la Società dopo averne assunto la testa nel 2017. Nella sua relazione Flavio Petraglio ha evidenziato che “lascio dopo cinque anni la Società Rabadan tornando nei ranghi come spettatore. Ho vissuto emozioni forti e indescrivibili. I numeri del carnevale sono cresciuti fino a toccare i 160'000 visitatori. Visitatori che sempre di più raggiungono la manifestazione con il trasporto pubblico e che sempre più assumono comportamenti pacifici. Queste indicazioni sono importanti e fanno ben sperare per il futuro dal momento in quanto 1/3 del budget complessivo è proprio destinato a traporti e sicurezza”.

Al suo posto i soci hanno nominato per acclamazione quale nuovo Presidente Giovanni Capoferri, membro di Comitato dal 2014 e attualmente responsabile sicurezza. Giovanni Capoferri, guardando al futuro della sua presidenza, ha affermato che “sono un appassionato del carnevale fin dai tempi in cui mia Mamma mi portava, vestito di tutto punto, al carnevale di paese. Sono tre gli obiettivi principali che intendo perseguire; avere un rapporto cordiale e sereno con tutto il Comitato così da facilitare il grande lavoro che ci attende, dare maggiore visibilità alla Società Rabadan tramite i social media e lavorare con il massimo impegno in vista dell’edizione 2022 per la quale è ancora prematuro sbilanciarsi”.

I soci hanno pure nominato la nuova Segretaria nella persona di Monica Tomatis e accolto i nuovi membri di Comitato Laura Losa (Responsabile finanze) in sostituzione di Ivan Caminada e Nicolò Parente (Responsabile comunicazione istituzionale) al posto di Lorenza Scamara.