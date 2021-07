Domani il maltempo sarà un ricordo. Intanto però ci sono state raffiche a 60/70 chilometri orari, chicchi di grandine e

LOCARNO - In larga parte del Ticino oggi ha grandinato, con chicchi di dimensioni considerevoli. MeteoSvizzera l'aveva previsto, diramando un'allerta di grado 3 e poi correggendosi addirittura con l'allerta 4 per alcune zone.

Adesso dal suo sito spiega cosa dovremo attenderci nelle prossime ore. "Come preannunciato ieri, la perturbazione temporalesca ha raggiunto puntuale le nostre regioni. Già nella notte, diverse linee convettive si sono formate soprattutto sulla Vallemaggia, la Leventina, la Valle Verzasca e la Valle di Blenio, per poi estendersi anche al Ticino centrale. Meno toccato, per ora, il Ticino meridionale", si legge.

Il primo fenomeno è stata la pioggia intensa. "Benché in movimento da sudovest verso nordest, nuove cellule temporalesche sostituivano le precedenti, formando appunto delle linee molto intense e stazionarie. Fino al primo pomeriggio di giovedì i maggiori accumuli di pioggia sono caduti fra la media Vallemaggia, l’alta Verzasca e la media Leventina, con punte locali stimate dal radar di oltre 200 mm! Questi dati sono preliminari, è possibile che la presenza di grandine porti ad una sovrastima; da testimonianze provenienti dalla media Leventina, tuttavia, abbiamo notizia di torrenti straripati, che non lo facevano dal lontano 1987. Sono inoltre segnalate diverse colate detritiche, che hanno fra l’altro portato alla momentanea chiusura dell’autostrada A2".

"Oltre alle piogge intense e abbondanti, purtroppo non è mancata la grandine, con chicchi fino a 4-5 cm di diametro e accumuli importanti al suolo", prosegue la nota. "La grandine, per sua natura, è un fenomeno molto localizzato ed è difficile avere osservazioni dirette su un’ampia area. Anche in questo caso, però, ci viene in aiuto il radar meteorologico: particolari algoritmi sono in grado di distinguere, con una buona precisione, la grandine da precipitazioni di altro tipo. È anche possibile una stima approssimativa del diametro dei chicchi di grandine. La grandine è grosso modo caduta su due fasce parallele orientate da sudovest a nordest: la prima è stata causata da una cella temporalesca partita dal Biellese e spintasi fino alla regione del Lucomagno; la seconda è invece partita nella zona di Torino, per poi raggiungere il Ticino passando dal Malcantone, la Valle del Vedeggio, il Piano di Magadino, il Bellinzonese, la Riviera e parte del Moesano, fino ad esaurirsi nella regione del San Bernardino. Sul territorio ticinese, i chicchi di maggiori dimensioni sono caduti in una fascia fra il Malcantone e il Bellinzonese".

I temporali sono stati accompagnati anche da raffiche di vento, che fino a mezzogiorno di giovedì hanno raggiunto i 60-70 km/h alle basse quote!

Ma cosa succederà nelle prossime ore? "Sulle regioni toccate in mattinata, le caratteristiche della massa d’aria sono cambiate e sono meno favorevoli allo sviluppo di altri fenomeni violenti: nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno perciò a concentrarsi piuttosto sul Ticino centro-meridionale. Data la forte instabilità della massa d’aria, non sono da escludere altri temporali di forte intensità, accompagnati quindi da grandine e forti raffiche di vento. In serata, con la rotazione delle correnti a ovest e la formazione di un minimo di pressione sulla pianura Padana, i fenomeni tenderanno a spostarsi gradualmente verso est, andando quindi ad interessare maggiormente le Alpi Orobie e le vallate del Grigioni italiano, così come l’Engadina. Contemporaneamente, nelle vallate superiori ticinesi comincerà a soffiare il vento da nord, ponendo fine alle precipitazioni su quelle zone".

Però "venerdì mattina la perturbazione sarà ormai un ricordo: ci attende infatti una giornata soleggiata e calda".