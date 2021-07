NEW YORK - Sempre più probabile l'ipotesi che le dosi di vaccino diventeranno tre, anzichè due. Pfizer è pronta infatti a chiedere alle autorità regolatorie, tra cui la Food and Drug Administration (FDA) in USA e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell’UE, l’autorizzazione per la terza dose del vaccino.

I motivi? Le sperimentazioni cliniche della terza dose hanno dato buoni risultati, aumentando da 5 a 10 volte gli anticorpi contro la variante originale e contro la variante Beta.