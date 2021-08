Da ieri non si hanno notizie di Giusep Casut

MONTAGNOLA - Non dà più notizie di sé da ieri alle 7 Giusep Casut, cittadino svizzero di 72 anni domiciliato a Montagnola.

L'uomo è stato visto per l'ultima volta a Lugano in Via Balestra.

Connotati: carnagione bianca, età apparente anni 65/70, corporatura media, altezza cm 173, peso kg 78, viso ovale/rotondo, occhi grigi chiari, labbra normali, naso normale, orecchie normali, capelli grigi/bianchi chiari brizzolati, lisci corti, baffi.

Abbigliamento indossato al momento della scomparsa: pantaloni in cotone colore scuro, camicia oppure polo a maniche corte.

Si esprime in lingua italiana (lingua madre); lingua parlata tedesco, francese ed inglese.

In caso di rintraccio, avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.