Più della metà della popolazione svizzera è vaccinata

BERNA - Fra il 13 agosto e il 19 agosto in Svizzera sono state somministrate 140.239 dosi di vaccino anti-Covid 19. Ora il 50,5% della popolazione è completamente vaccinata, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).



In totale sono stati somministrati 9.399.272 vaccini. Attualmente, 4.370.262 persone hanno ricevuto due iniezioni e altre 658.748 hanno fino ad ora ricevuto solo la prima dose.

In media, nella Confederazione vengono effettuate 20.034 vaccinazioni al giorno. Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle inoculazioni è diminuito del 4%.