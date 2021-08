Torna il lupo in Ticino. Una capra morta, tre ferite e due (più un caprone) disperse

CAPRIASCA - Il lupo torna a farsi vedere, e a fare danni, in Ticino. Germano Mattei e la sua Associazione per un territorio senza grandi predatori da tempo segnalano predazioni in vari cantoni, ora è arrivata la notizia di un attacco da parte di un lupo in Capriasca.

Il fatto è avvenuto all'Alpe Rompiago. Lo fanno sapere attraverso i social i gestori. "Viste le predazioni del lupo di questa notte, sono finite le vacanze per il nostro cane da protezione (l’unico rimasto; un altro è da poco morto di vecchiaia, ndr). Da questa sera sarà fuori con le capre. Dalle 17 alle 10".

Non c'è ancora la certezza che sia stato un lupo, si attendono i risultati dell'esame del DNA, ma la probabilità è forte. Una capra è morta, tre sono state ferite e due sono disperse, oltre a un caprone appartenente ad altre persone.

E dalla Sezione agricoltura del cantone è arrivato il messaggio standard in questi casi a tutti gli allevatori di Capriasca e Valcolla: "Attenzione: probabile attacco di un lupo".