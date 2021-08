La Lega piange Jasmine. "Persona solare e sognatrice". "Sincera e sempre disponibile"

BELLINZONA - Ha suscitato grande cordoglio e commozione la notizia della morte di Jasmine Ben Ali, 33enne ticinese che ha perso la vita a Tenerife.

A ricordarla sui social molti amici e amiche e anche esponenti politici, dato che era attiva in politica per la Lega.

"Il crudele destino e il mare ti hanno strappato troppo presto dalla tua vita fatta di passioni (viaggi, architettura) e impegno per le istituzioni. Ai tuoi famigliari, ai tuoi amici più stretti e ai colleghi di lavoro, la mia e la vostra vicinanza", ha scritto Norman Gobbi.

Il presidente della sezione cittadina Sacha Gobbi ha parlato di lei a La Regione: "Era una persona solare e sognatrice, anche in ragione della sua giovane età, che si è avvicinata alla nostra Sezione con grande entusiasmo e motivazione tre anni fa. Di lei ricordiamo la facilità con cui si era inserita nel gruppo e come tutti l’avevano da subito accolta bene. Persona valida e capace, avevamo deciso di proporla per la lista del Municipio e del Consiglio comunale già in occasione delle elezioni comunali poi posticipate. La scelta era stata confermata quest’anno".

Toccante post di Stefano Tonini: "È con questo sgomento e dolore che il Movimento Giovani Leghisti apprende della morte di Jasmine Ben Alì, nostra compagna di partito, collega, amica.

Una ragazza, intraprendente, positiva, piena di vita, a cui era impossibile non voler bene. Sin dalla sua entrata nella sezione giovanile del movimento di Via Monte Boglia, Jasmine si era distinta per la voglia di fare e per l’aver saputo offrire una visione politica fuori dagli schemi, frutto delle sue competenze ed esperienze all’estero. Viaggi dai quali Jasmine tornava sempre entusiasta e piena di spunti per il Ticino e per Bellinzona, città per la quale si era messa a disposizione con la sincera volontà di contribuire al bene della comunità che amava e che l’aveva accolta. Questa generosità, con il suo sorriso e quella sana “follia” tipica dei sognatori, rimarranno per sempre nei nostri cuori e saranno per noi di esempio. In questo momento così tragico e spiazzante, come una famiglia ci stringiamo ai parenti di Jasmine. Ti voglio ricordare come la persona sincera e sempre disponibile con la quale ho condiviso un percorso politico, che con gli anni si è evoluto in una sincera amicizia".

Anche Brenno Martignoni le ha dedicato un saluto: "Nel cuore di Bellinzona, per sempre".

Tuto Rossi ha scritto: "Con strazio devo annunciare la morte di Jasmine Ben Ali amica generosa creativa e piena di vita e di idee, in un incidente di mare nella grotta di El Tancon, una trappola mortale dove sono già morti molti turisti ignari. Con Jasmine avevamo fatto una campagna elettorale festosa senza prenderci troppo sul serio, come è giusto per il Municipio di un semplice paesotto. Poco prima di partire aveva scritto un commovente necrologio per Marco Borradori. Leggetelo per capire quanto grande è la perdita di Jasmine. Che brutto che la morte ce l'ha portata via".