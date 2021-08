Cade in galleria, ferito un motociclista

MELIDE - La Polizia cantonale comunica che questa mattina verso le 03.50 in Autostrada nella galleria Melide - Grancia, in corsia nord-sud, è avvenuto un incidente della circolazione con unico protagonista un motociclista.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà chiarire, una moto con targhe ticinesi alla cui guida vi era un cittadino svizzero 30enne domiciliato nel distretto, dopo aver percorso circa 500 all'interno del manufatto ha urtato il cordolo destro.

La moto ha terminato la sua corsa al centro dell'autostrada, il conducente ha riportato ferite gravi ma la sua vita non è in pericolo. Sul posto per i soccorsi la Croce verde di Lugano.

In aiuto alla Polizia cantonale per le operazioni di deviazione del traffico anche una pattuglia della Polizia della città di Lugano.

La galleria è stata chiusa per circa 45 minuti per permettere il soccorso del motociclista.