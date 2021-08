Il dolore dei colleghi per Jasmine: "La notizia ci ha lasciato senza parole"

BELLINZONA - Jasmine Ben Ali, la giovane ticinese morta mentre faceva il bagno in una grotta a Tenerife, lavorava per il DI. Il Dipartimento esprime il suo dispiacere in una nota: "Il direttore del Dipartimento delle istituzioni e il capo Sezione del militare e della protezione della popolazione hanno appreso con grande tristezza dell’improvvisa scomparsa di Jasmine Ben Ali, collaboratrice tecnico amministrativa del servizio costruzioni della Protezione civile, vittima di un drammatico incidente sull’isola di Tenerife dove si trovava per un breve periodo di vacanza.

La notizia ha lasciato senza parole colleghe e colleghi che di Jasmine hanno apprezzato l’impegno e la serietà con cui svolgeva i suoi compiti.

In questo momento di dolore, esprimono alla mamma e a tutti i familiari sincere condoglianze e sentimenti di cordoglio".