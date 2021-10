BERNA - Era una decisione attesa ed ora è arrivata. Non servirà il certificato Covid per sciare in Svizzera, comunica l’associazione Funivie Svizzere.

Si dovranno indossare le mascherine nelle cabine e nei locali al chiuso e mantenere le distanze.

La scelta è arrivata dopo discussioni costruttive con Cantoni e Confederazione e potrebbe eventualmente mutare in caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche.

Se un impianto lo desidera può richiedere il certificato.