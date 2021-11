Il gruppo che organizza il funerale alla giustizia minacciato

LUGANO - Oggi si terrà la manifestazione del collettivo T'aspetto fuori, un funerale alla giustizia ticinese. E dalla pagina Facebook spunta la foto della bara, oltre a un'indiscrezione: il gruppo è stato minacciato.

"Rinnoviamo l'invito per oggi alle 17 in Piazza Riforma; e rinnoviamo anche l'invito a comportarsi bene, senza creare disagi al traffico o... alle cose. Benché infatti la morte della giustizia ticinese sia una realtà, questa nostra iniziativa va letta in maniera goliardica e simbolica. Ve lo diciamo perché, sembra incredibile, ma abbiamo ricevuto minacce, tipo "Sabato sono a Lugano, restate sul marciapiede. Pago tasse assicurazione auto e quindi circolo se siete in strada peggio per voi", come pure abbiamo ricevuto una lettera delirante mandata in copia persino ad Andrea Pagani...", si legge infatti.

L'appuntamento è per le 17 a Lugano.