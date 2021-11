A Locarno non si faranno i mercatini di Natale

LOCARNO - Un mercatino con sole 500 persone non è fattibile e allora Locarno getta la spugna. Non si terranno i tradizionali mercatini di Natale, per il secondo anno consecutivo.

Lo ha annunciato con rammarico il comitato della Pro Città Vecchia. Le norme federali in materia di Covid sono troppo restrittive per permettere lo svolgimento del mercatino stesso.

Non trova possibile organizzare la manifestazione con 200 espositori e un numero massimo di 500 visitatori per tutta la durata, con la conseguente necessità di chiedere il certificato Covid. Si presentano "una serie di difficoltà nel gestire le tante entrate e i vari flussi di persone che quotidianamente transitano e abitano nel nucleo della Città Vecchia”.

C'erano già 160 standisti iscritti, che devono gettare la spugna. Sarà, ci si augura, per il prossimo Natale.