VIENNA - Le misure adottate e che riguardavano solo i non vaccinati, che da qualche tempo non possono accedere a attività di svago e col tampone possono solo andare a lavorare, non sono bastate.

Infatti in Austria continuano a aumentare i casi di Covid e alcune regioni, segnatamente Salisbrghese e Alta Austria, vanno in lockdown.

La misura riguarderà tutti, non solo i non vaccinati e durerà almeno alcune settimane.