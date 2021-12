Mercoledì torna la neve in Ticino

LOCARNO – Torna la neve in Ticino. Vanno in questa direzione le previsioni di MeteoSvizzera per la giornata di mercoledì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. "Oggi – scrivono gli esperti di Locarno Monti – un temporaneo ponte di alta pressione determina una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche sull'insieme del Paese. Già nella prossima notte, però, un fronte occluso legato alla depressione in avvicinamento dalla Scozia raggiungerà la Svizzera interessando soprattutto il pendio nordalpino".

La temperature massime previste nella giornata di oggi si aggirano attorno ai 10 gradi. I termometri cominceranno a calare domani con una minima compresa tra i -4° e una massima che non dovrebbe superare gli 8° a basse quote. Mercoledì torna la neve con nevicate frequenti in graduale cessazione in serata. Su tutto il Ticino, infatti, è stata preventivata un'allerta di grado 3 (pericoloso marcato). Sono previsti accumuli fino ai 15 centimetri sopra i 200 metri d'altitudine e fino ai 20 cm sopra i 600 metri.

MeteoSvizzera prevede per giovedì una giornata nuvolosa con probabile passaggio a tempo soleggiato nella seconda metà di giornata. Venerdì generalmente asciutto e almeno in parte soleggiato con temperature che dovrebbero aggirarsi attorno ai 5°.