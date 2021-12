Oggi attese le misure: verso un 2G con mascherina e consumazione seduti

BERNA - Cosa deciderà oggi il Governo federale? Dopo la proposta delle note misure e la consultazione tra i Cantoni, i sette Consiglieri Federali ne discuteranno ancora oggi. A quanto pare Berset è pronto a proporre ai colleghi una variante del 2G.

Ovvero, stando al Blick, accesso ai luoghi pubblici solo per vaccinati o guariti ma anche con la mascherina e l'obbligo di consumare seduti. Non servirebbe dunque un test negativo che accerti che le persone non sono negative. Però una possibilità è di ridurre a 5 persone il limite per gli incontri privati, se tra gli invitati ci sono non vaccinati.

Berset vorrebbe anche il telelavoro obbligatorio, misura che per esempio il Ticino trova di difficile attuazione. Ma si va verso il periodo festivo con scuole chiuse e ritmi di lavoro ridotti per cui potrebbe piacere.

Potrebbe esserci anche la mascherina a scuola, almeno nei licei e nelle scuole superiori.