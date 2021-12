Non sarà un bianco Natale. E per Capodanno (forse) temperature superiori alla media

BELLINZONA - Ormai ci siamo, manca davvero poco a Natale. Può partire il conto alla rovescia. Ma sarà un bianco Natal? A quanto pare, no.

Ci sarà qualche nevischiata però in montagna.

Almeno questo è quanto prevede MeteoSvizzera, che per la giornata di sabato parla di tempo "dapprima molto nuvoloso e a tratti qualche debole precipitazione con neve sopra 900-1300 metri. A partire da metà giornata probabili schiarite. A basse quote temperatura minima 2 gradi, massima 6, in Alta Engadina 2. In montagna vento moderato dal settore ovest. Temperatura a 2000 metri attorno a 0 gradi".

Quindi, niente neve. E nemmeno a Santo Stefano: "Spesso molto nuvoloso e deboli precipitazioni intermittenti. Limite delle nevicate compreso tra 1000 e 1400 metri. 8 gradi".

È ancora un po' presto per pensare già alla meteo di Capodanno, le tendenze dal 30 dicembre al 5 gennaio però parlano di "tempo in generale soleggiato con temperature superiori alla norma stagionale", causato da una dorsale anticiclonica sull'Europa occidentale con correnti miti da nordovest sulla regione alpina.

Per contro il DSS ha comunicato che in caso di necessità per il freddo si devono contattare Polizia al 112/117, il Servizio guardia medica allo 091 800 18 28 o i Pompieri al 118. "Il dispositivo cantonale di gestione delle situazioni d’urgenza prevede l’intervento del Cantone, in collaborazione con alcuni enti privati, per fornire immediatamente vitto e alloggio alle persone in difficoltà. Esso è in funzione in maniera permanente, anche in questi giorni particolarmente freddi, durante i quali si potrebbe verificare un aumento delle persone in situazioni di emergenza", si legge nella nota inviata in redazione. "Negli scorsi anni non sono fortunatamente stati registrati casi in cui si è reso necessario attivare questo dispositivo. Tuttavia, il Dipartimento della sanità e della socialità richiama l’attenzione del cittadino nel voler prontamente segnalare eventuali situazioni di emergenza allo scopo di aiutare le persone in uno stato di grande difficoltà e che non dispongono di mezzi propri per farvi fronte".